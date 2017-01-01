В Перу произошло сильное землетрясение
Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 находился в 112 км восточнее перуанского города Уанкайо.
В центральной части Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Эпицентр подземного толчка находился в 112 км восточнее города Уанкайо. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".
Информации о жертвах и разрушениях информации не поступало.
Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Атлантическом океане. Кроме того, сильное землетрясение произошло на границе Казахстана с Китаем.
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