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В Перу произошло сильное землетрясение

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Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 находился в 112 км восточнее перуанского города Уанкайо.
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Перу
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Перу
Getty Images

В центральной части Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
 
Эпицентр подземного толчка находился в 112 км восточнее города Уанкайо. По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".
 
Информации о жертвах и разрушениях информации не поступало.
 

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Теги: Землетрясения, Перу, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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