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В Конгрессе допускают вызов Иванки Трамп для дачи показаний

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Американские законодатели могут потребовать проведения слушаний в Конгрессе с участием дочери главы США.
Иванку Трамп хотят вызвать в Конгресс для дачи показаний по "российскому делу"
Иванку Трамп хотят вызвать в Конгресс для дачи показаний по "российскому делу"
Getty Images

Дочь президента США Дональда Трампа Иванку могут вызвать в Конгресс для дачи показаний относительно возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Об этом сообщило издание Axios.

В частности, при обсуждении планов демократического большинства Палаты представителей о проведении большого расследования по РФ, член Конгресса допустил во время "круглого стола" с журналистами на этой неделе, что законодатели могут потребовать проведения слушаний с участием Иванки Трамп.

"Демократы пока "не приняли решения по Иванке", но изучают информацию, доступную в открытых источниках, о ее участии в переговорах по строительству в Москве Trump Tower", - говорится в сообщении.

По мнению конгрессменов, она может "располагать информацией по этому вопросу".

Известно, что сейчас Иванка Трамп, как и ее муж Джаред Кушнер, занимает должность советника президента США.

Как сообщал Корреспондент.netв США ведется расследование вмешательства РФ в американский избирательный процесс в 2016 году, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Москвой.

Делом занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты Конгресса.

Российская сторона и Трамп обвинения отвергают.

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Теги: Россия-США, США, выборы в США, конгресс, Трамп, Дональд Трамп, Иванка Трамп
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Источник: korrespondent.net

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