В Конгрессе допускают вызов Иванки Трамп для дачи показаний
Дочь президента США Дональда Трампа Иванку могут вызвать в Конгресс для дачи показаний относительно возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года. Об этом сообщило издание Axios.
В частности, при обсуждении планов демократического большинства Палаты представителей о проведении большого расследования по РФ, член Конгресса допустил во время "круглого стола" с журналистами на этой неделе, что законодатели могут потребовать проведения слушаний с участием Иванки Трамп.
"Демократы пока "не приняли решения по Иванке", но изучают информацию, доступную в открытых источниках, о ее участии в переговорах по строительству в Москве Trump Tower", - говорится в сообщении.
По мнению конгрессменов, она может "располагать информацией по этому вопросу".
Известно, что сейчас Иванка Трамп, как и ее муж Джаред Кушнер, занимает должность советника президента США.
Как сообщал Корреспондент.net, в США ведется расследование вмешательства РФ в американский избирательный процесс в 2016 году, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Москвой.
Делом занимается спецпрокурор Роберт Мюллер, а также обе палаты Конгресса.
Российская сторона и Трамп обвинения отвергают.
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