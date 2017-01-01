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Теракт в Индии: число жертв возросло до 44 человек

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В Индии самодельное взрывное устройство разнесло авто, в котором ехал конвой силовиков.
В Индии подорвали авто полиции
В Индии подорвали авто полиции
aninews.in

В результате нападения смертника в Кашмире в четверг, 14 февраля, погибли 44 индийских полицейских. Об этом пишет Радио Свобода.

Отмечается, что после нападения МИД Индии призвало Пакистан "прекратить поддержку террористов и террористических групп", которые используют пакистанскую территорию как базу, и "уничтожить инфраструктуру, которая эксплуатируется террористическими группами для подготовки нападений в других странах".

"Я решительно осуждаю это коварное нападение. Жертвы нашего отважного персонала по безопасности не должны быть напрасными", - сказал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В свою очередь Министерство иностранных дел Пакистана отвергло обвинения Индии в причастности к атаке.

"Мы решительно отвергаем любые инсинуации со стороны представителей индийского правительства и средств массовой информации, которые пытаются связать нападение с государством Пакистан без проведения расследований", - говорится в заявлении МИД Пакистана.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва самодельной бомбы в штате Джамму и Кашмир в Индии погибли 40 полицейских.

 

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Теги: Индия-Пакистан, теракт, Пакистан, Индия, жертвы, Кашмир, погибшие, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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