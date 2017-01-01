Стартует конференция по безопасности в Мюнхене

Украину включили в доклад по безопасности в список стран, конфликты в которых будут продолжаться и в 2019 году.

В немецком Мюнхене в пятницу, 15 февраля, открывается 55 по счету конференция по безопасности. Как пишет Укринформ , традиционно она будет проходить три дня в отеле Bayerischer Hof.

Участие в форуме примут более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, а также высокопоставленные "лица, принимающие решения", эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций.

Украину на конференции представит президент Петр Порошенко, который выступит в панельной дискуссии в субботу и проведет ряд двусторонних встреч. Традиционно в Мюнхен съехалось немало украинских политиков.

В ежегодном докладе по безопасности, обнародованном накануне, говорится, что Украина, вероятно, больше всего пострадала от нарушения порядка обеспечения безопасности после холодной войны в Европе.

В нем приводится составленый Международной кризисной группой список 10 стран, конфликты в которых будут продолжаться и в 2019 году. Украина попала в этот список. "Война в Украине продолжает тлеть, и конца этому не видно, что также способствует более широкому геополитическому противостоянию между Россией и западными государствами", - говорится в пояснении.

Участники конференции проведут интенсивные дискуссии о глобальных и региональных кризисах и рисках, о кибербезопасности, гонке вооружений и контроле над вооружениями, о будущем НАТО и трансатлантических отношений, роли ЕС как игрока в сфере безопасности и обороны.

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