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Стартует конференция по безопасности в Мюнхене

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Украину включили в доклад по безопасности в список стран, конфликты в которых будут продолжаться и в 2019 году.
Мюнхенская конференция традиционно проходит в отеле Bayerischer Hof
Мюнхенская конференция традиционно проходит в отеле Bayerischer Hof
В немецком Мюнхене в пятницу, 15 февраля, открывается 55 по счету конференция по безопасности. Как пишет Укринформ, традиционно она будет проходить три дня в отеле Bayerischer Hof.
 
 
Участие в форуме примут более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, а также высокопоставленные "лица, принимающие решения", эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций.
 
Украину на конференции представит президент Петр Порошенко, который выступит в панельной дискуссии в субботу и проведет ряд двусторонних встреч. Традиционно в Мюнхен съехалось немало украинских политиков.
 
В ежегодном докладе по безопасности, обнародованном накануне, говорится, что Украина, вероятно, больше всего пострадала от нарушения порядка обеспечения безопасности после холодной войны в Европе.
 
В нем приводится составленый Международной кризисной группой список 10 стран, конфликты в которых будут продолжаться и в 2019 году. Украина попала в этот список. "Война в Украине продолжает тлеть, и конца этому не видно, что также способствует более широкому геополитическому противостоянию между Россией и западными государствами", - говорится в пояснении.
 
Участники конференции проведут интенсивные дискуссии о глобальных и региональных кризисах и рисках, о кибербезопасности, гонке вооружений и контроле над вооружениями, о будущем НАТО и трансатлантических отношений, роли ЕС как игрока в сфере безопасности и обороны.
 
Ранее СМИ узнали, что президент Франции Эммануэль Макрон решил не ехать на конференцию по безопасности в Мюнхене, а также отказался от совместного выступления с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
 

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Теги: Украина, Германия, безопасность, Мюнхенская конференция
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Источник: korrespondent.net

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