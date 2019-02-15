Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Париже произошла атака в метро с применением кислоты

Комментариев: 0
В метро Парижа произошло нападение с применением кислоты, в результате чего один человек получил тяжелые травмы.
Инцидент произошел на первой линии метро Парижа (иллюстративное фото)
Инцидент произошел на первой линии метро Парижа (иллюстративное фото)
YouTube

В Париже в метро произошло нападение с применением кислоты, в результате чего один человек получил тяжелые травмы. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает Le Parisien.

Указано, что инцидент произошел около 08:00 на первой линии метрополитена французской столицы, между станциями Бастилия и Лионский вокзал.

Известно, что в ходе перепалки, которая произошла между двумя пассажирами, один из них плеснул у другого кислотой. После этого, как отмечается, нападающий скрылся с места преступления. Полиция сейчас ведет его поиски.

По данным правоохранителей, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.

Ранее во французском Марселе бездомная женщина облила соляной кислотой посетителей кафе, шесть из которых пострадали.

Напомним, 4 ноября скончалась в больнице активистка Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой в Херсоне. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Метрополитен, метро, Франция, Париж, нападение, атака, кислота, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь