В Париже произошла атака в метро с применением кислоты

В метро Парижа произошло нападение с применением кислоты, в результате чего один человек получил тяжелые травмы.

В Париже в метро произошло нападение с применением кислоты, в результате чего один человек получил тяжелые травмы. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает Le Parisien.

Указано, что инцидент произошел около 08:00 на первой линии метрополитена французской столицы, между станциями Бастилия и Лионский вокзал.

Известно, что в ходе перепалки, которая произошла между двумя пассажирами, один из них плеснул у другого кислотой. После этого, как отмечается, нападающий скрылся с места преступления. Полиция сейчас ведет его поиски.

По данным правоохранителей, состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое.

Ранее во французском Марселе бездомная женщина облила соляной кислотой посетителей кафе, шесть из которых пострадали.

Напомним, 4 ноября скончалась в больнице активистка Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой в Херсоне.

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