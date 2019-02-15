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Аэропорты Таллина, Варшавы и Будапешта исправили название Kiev на Kyiv

Комментариев: 9
Продолжается онлайн-кампания #CorrectUA.
На табло в Будапеште - правильная столица Украины
На табло в Будапеште - правильная столица Украины
Соцсети

Аэропорты Европы постепенно переходят на правильное английское написание передающее украинскую фонетику названия столицы Украины - рейсы теперь совершаются в KYIV BORYSPIL.

Об этом сообщает Zn.ua.

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Международные аэропорты положительно реагируют на обращения украинских дипломатических учреждений о введении правильной транслитерации названий украинских городов на английском языке. Каждый день становится известно о том, что англоязычное написание меняется в аэропортах очередной страны.

Аэропорт Warszawa-Modlin теперь осуществляет рейсы в KYIV-BORYSPIL i LVIV.

С 12 февраля 2019 в Международном аэропорту им. Ференца Листа в Будапеште также введено написание англоязычного названиястолицы Украины KYIV.

На сайте Таллиннского аэропорта рейс из киевского аэропорта Борисполь указан KYIV BORYSPIL.

Напомним, международный лондонский аэропорт Лутон также ранее исправил название столицы Украины на KYIV.

В октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

Как сообщалось 13 февраля, авиакомпания МАУ отказалась изменить Kiev на Kyiv.

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Теги: аэропорт, МИД, название, Украина
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Комментариев (9)
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SANDMAN    15.02.2019, 12:26
Оценка:  -2
SANDMAN
Ох как у ваты подгорает.
VSHIVANKA    15.02.2019, 11:55
Оценка:  0
VSHIVANKA
КУЕВ - ХУЕВ .....
ЗАЧЕМ ЯЗЫК ПОГАНИТЬ ?!
КИЕВ ЛУЧШЕ ВСЕГО ....)))
Зорян_и_Шкиряк    15.02.2019, 12:04
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Я бы законодательно запретил мову. Лучше на английский сразу переходить. Или на русский, если он так всем нравится и так привычен. Только не мова! Мова - это распад личности и деградация. По сути, мова - это фонетическое или звуковое оружие. Но направлено оно не на противника, а на носителя языка.
Via_dolorosa    15.02.2019, 12:16
Оценка:  0
Via_dolorosa
У себя в болотной можете запрещать что хотите, а тут вашего мацковского мнения уже который год не спрашивают.
SANDMAN    15.02.2019, 12:25
Оценка:  -2
SANDMAN
Лучше кацапов запретить
Зорян_и_Шкиряк    15.02.2019, 12:33
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Как Вас распёрло! Не пукните от праведной натуги! )))
Я всё это специально написал. Почему одним можно нести бред, а мне нет? Тут даже статья была про севастопольских дельфинов, которые "отказались сотрудничать с оккупантами и предпочли смерть плену"
Я тоже имею право нести бред! Бред понадусе!
Зорян_и_Шкиряк    15.02.2019, 11:53
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Теперь очередь за пЫвом! )))
Что бы ещё переименовать или исправить?..
VSHIVANKA    15.02.2019, 11:56
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЕСЛИ КОТ ЭТО КИТ , ТО КАК БУДЕТ КИТ ? ))))
Зорян_и_Шкиряк    15.02.2019, 12:00
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Кит. Отличается лишь написанием, так же как "кошка" и "кишка". Я всегда говорил, что мова отупляет. Фонетические сочетания мовы пагубно влияют на мозг, поэтому чем больше человек говорит на мове или даже просто её слышит, тем сильнее происходит его дегенерация.
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