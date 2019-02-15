Аэропорты Таллина, Варшавы и Будапешта исправили название Kiev на Kyiv

Продолжается онлайн-кампания #CorrectUA.

На табло в Будапеште - правильная столица Украины Соцсети

Аэропорты Европы постепенно переходят на правильное английское написание передающее украинскую фонетику названия столицы Украины - рейсы теперь совершаются в KYIV BORYSPIL.

Об этом сообщает Zn.ua.

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Международные аэропорты положительно реагируют на обращения украинских дипломатических учреждений о введении правильной транслитерации названий украинских городов на английском языке. Каждый день становится известно о том, что англоязычное написание меняется в аэропортах очередной страны.

Аэропорт Warszawa-Modlin теперь осуществляет рейсы в KYIV-BORYSPIL i LVIV.

С 12 февраля 2019 в Международном аэропорту им. Ференца Листа в Будапеште также введено написание англоязычного названиястолицы Украины KYIV.

На сайте Таллиннского аэропорта рейс из киевского аэропорта Борисполь указан KYIV BORYSPIL.

Напомним, международный лондонский аэропорт Лутон также ранее исправил название столицы Украины на KYIV.

В октябре 2018 года МИД Украины и Центр стратегических коммуникаций StratCom Ukraine организовали онлайн-кампанию #CorrectUA, которая предполагает обращение к иностранным СМИ с целью корректировки правописания названия столицы - #KyivNotKiev.

Как сообщалось 13 февраля, авиакомпания МАУ отказалась изменить Kiev на Kyiv.