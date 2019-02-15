В Латвии откроют штаб Северной дивизии НАТО

Международный штаб Северной дивизии НАТО откроется в Латвии 8 марта. Его государствами-учредителями являются Эстония, Латвия и Дания.

Министры обороны Эстонии, Латвии и Дании подписали в Брюсселе соглашение о взаимопонимании в связи с формированием штаба Северной дивизии НАТО, который откроется в Латвии 8 марта. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает Delfi.

Указано, что международный штаб Северной дивизии станет частью военной структуры НАТО и свяжет воинские части и подразделения региона с высшей структурой управления альянса.

Известно, что государствами-учредителями Северной дивизии являются Эстония, Латвия и Дания. Отделения штаба дивизии в мирное время разместятся, в основном, в Адажи (Латвия) и в Каруп (Дания).

В то же время от Эстонии в деятельности штаба предусмотрено участие не менее 15 военнослужащих Сил обороны. Первым начальником штаба Северной дивизии станет генерал-майор Вооруженных сил Дании.

Как предполагается, штаб Северной дивизии откроется 8 марта в Латвии, первичной оперативной готовности он достигнет в первом полугодии 2019 года, а полная оперативная готовность будет обеспечена в течение нескольких лет.

Ранее США разместили в Латвии 13 вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk в рамках операции Atlantic Resolve (Атлантическая решимость - ред.) и с целью укрепления безопасности региона.

Также сообщалось, что Североатлантический Альянс намерен увеличить свое военное присутствие в Черном море в ответ на нарушение Россией международных норм.

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