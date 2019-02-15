Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Латвии откроют штаб Северной дивизии НАТО

Комментариев: 3
Международный штаб Северной дивизии НАТО откроется в Латвии 8 марта. Его государствами-учредителями являются Эстония, Латвия и Дания.
Международный штаб Северной дивизии станет частью военной структуры НАТО
Международный штаб Северной дивизии станет частью военной структуры НАТО
Aizsardzibas ministrija

Министры обороны Эстонии, Латвии и Дании подписали в Брюсселе соглашение о взаимопонимании в связи с формированием штаба Северной дивизии НАТО, который откроется в Латвии 8 марта. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщает Delfi.

Указано, что международный штаб Северной дивизии станет частью военной структуры НАТО и свяжет воинские части и подразделения региона с высшей структурой управления альянса.

Известно, что государствами-учредителями Северной дивизии являются Эстония, Латвия и Дания. Отделения штаба дивизии в мирное время разместятся, в основном, в Адажи (Латвия) и в Каруп (Дания).

В то же время от Эстонии в деятельности штаба предусмотрено участие не менее 15 военнослужащих Сил обороны. Первым начальником штаба Северной дивизии станет генерал-майор Вооруженных сил Дании.

Как предполагается, штаб Северной дивизии откроется 8 марта в Латвии, первичной оперативной готовности он достигнет в первом полугодии 2019 года, а полная оперативная готовность будет обеспечена в течение нескольких лет.

Ранее США разместили в Латвии 13 вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk в рамках операции Atlantic Resolve (Атлантическая решимость - ред.) и с целью укрепления безопасности региона.

Также сообщалось, что Североатлантический Альянс намерен увеличить свое военное присутствие в Черном море в ответ на нарушение Россией международных норм.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: НАТО, Латвия, Прибалтика, штаб, Балтика, НАТО в Балтии, страны Балтии, дивизия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Зорян_и_Шкиряк    15.02.2019, 12:35
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Теперь по всем понятиям этой дивизии необходимо присвоить звание "Дивизии СС"!
Eiropa    15.02.2019, 12:09
Оценка:  0
Eiropa
Ну что ж, значит, теперь мы, латвийцы можем чувствовать себя еще спокойнее под зонтиком НАТО. Иначе Путин быстро придет и свои порядки наведет, при которых церковь, скрепы, праведный образ жизни, молитвы и смирение должны занимать центральное место в жизни человека. Нам же их духовности не надо.
Зорян_и_Шкиряк    15.02.2019, 12:37
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
А Вы латвиец или латыш? Коренной или это у Вас приобретённое?
Тендерли!!! Я узнал Вас в гриме! )))) Ваша стилистика не сравнима ни с чьей иной! Потрясающе! Какой текст! Жму руку!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь