В беспорядках на Гаити погибло семь человек

Жители страны требуют отставки президента Жовенеля Моиза, которого обвиняют в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.

В результат беспорядков в ходе массовых протестов на Гаити погибли не менее семи человек. Об этом сообщает колумбийский портал Vanguardia.

Основная масса участников протестов - выходцы из беднейших районов, которые требуют отставки президента Жовенеля Моиза. Люди обвиняют его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.

Протесты идут уже неделю, последней их жертвой стал молодой человек, которого убили буквально в нескольких метрах от президентского дворца в Порт-о-Пренсе. Также в столкновении полиции и манифестантов был ранен журналист.

Волнения на Гаити затронули порядка сотни туристов из Канады, отдыхавших в одном из местных отелей. Как сообщает агентство Notimex, толпа протестующих просто перекрыла шоссе, ведущее в аэропорт, после чего канадцы не смогли добраться до самолета. При этом в четверг, 14 февраля, правительство Канады приняло решение временно закрыть свое посольство в столице Гаити из-за беспорядков.

Объявлена эвакуация большей части сотрудников посольства США. Госдепартамент ранее рекомендовал гражданам страны не ездить на Гаити из-за повсеместной преступности и продолжающихся волнений.

Накануне сообщалось, что в Аргентине тысячи людей протестуют против высоких тарифов.

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