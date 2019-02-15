Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В беспорядках на Гаити погибло семь человек

Комментариев: 1
Жители страны требуют отставки президента Жовенеля Моиза, которого обвиняют в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.
Протесты на гаити продолжаются неделю
Протесты на гаити продолжаются неделю

В результат беспорядков в ходе массовых протестов на Гаити погибли не менее семи человек. Об этом сообщает колумбийский портал Vanguardia.

Основная масса участников протестов - выходцы из беднейших районов, которые требуют отставки президента Жовенеля Моиза. Люди обвиняют его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.

Протесты идут уже неделю, последней их жертвой стал молодой человек, которого убили буквально в нескольких метрах от президентского дворца в Порт-о-Пренсе. Также в столкновении полиции и манифестантов был ранен журналист.

Волнения на Гаити затронули порядка сотни туристов из Канады, отдыхавших в одном из местных отелей. Как сообщает агентство Notimex, толпа протестующих просто перекрыла шоссе, ведущее в аэропорт, после чего канадцы не смогли добраться до самолета. При этом в четверг, 14 февраля, правительство Канады приняло решение временно закрыть свое посольство в столице Гаити из-за беспорядков.

Объявлена эвакуация большей части сотрудников посольства США. Госдепартамент ранее рекомендовал гражданам страны не ездить на Гаити из-за повсеместной преступности и продолжающихся волнений. 

Накануне сообщалось, что в Аргентине тысячи людей протестуют против высоких тарифов.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: беспорядки, протесты, Гаити, столкновения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
МаюРацию    15.02.2019, 13:47
Оценка:  0
МаюРацию
Решайте сами свои проблемы,у вас нефти нет,и России рядом!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь