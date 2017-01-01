В Совете Евросоюза обсудят помощь Приазовью

Главы МИД стран ЕС заслушают предложения, основанные на результатах визита миссии ЕС, посетившей Мариуполь в конце января.

На следующей неделе глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини представит министрам иностранных дел стран ЕС конкретные предложения по оказанию помощи районам Украины, выходящим к Азовскому морю. Об этом сообщил в пятницу, 15 февраля, представитель ЕС в, пишет ТАСС.

"Верховный представитель Могерини и еврокомиссар Хан представят конкретные предложения о том, какую поддержку Евросоюз может оказать региону Азовского моря", - сказал он.

По словам дипломата, эти предложения будут основаны на работе миссии ЕС, которая была отправлена в Мариуполь в конце января. "Наша миссия работала в регионе Черного моря в конце января, чтобы посмотреть, какие меры можно принять, чтоб поддержать регион. Они проинформировали Могерини и Хана, которые в свою очередь представят конкретные предложения Совету ЕС", - пояснил он.

Как говорится в материалах к заседанию, которое состоится 18 февраля, министры иностранных дел стран Евросоюза на Совете ЕС также обсудят, каким образом можно содействовать укреплению безопасности в Украине, в частности, в районе Азовского моря.

Отмечается, что Украина является центральным пунктом повестки дня Совета ЕС по иностранным делам в понедельник. При этом не ожидается принятие заключительного документа.

Напомним, в состав миссии ЕС в Приазовье входили главы МИД Дании и Чехии.

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