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Гражданство России за год получили 83 тысячи украинцев

Комментариев: 8
Количество украинцев, желающих получить российский паспорт, уменьшается третий год подряд.
Все меньше украинцев хотят получать паспорта России
Все меньше украинцев хотят получать паспорта России
НТВ

Россия в 2018 году предоставила гражданство 83 тысячам 81 гражданину Украины. Об этом говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ.

В частности, за январь-декабрь 83 тысячи 81 украинец получил гражданство РФ (принято, восстановлено, признано). Также за этот период принято решение о выдаче 64 тысяч 861 вида на жительство для украинцев. В настоящее время в РФ проживает по видам на жительство 170 тысяч 638 украинцев.

Кроме того, граждане Украины в 2018 году получили 77 тысяч 075 разрешений на временное проживание (проживает в настоящее время по таковым разрешениям в РФ 160 тысяч 706 украинцев).

Напомним, в 2017 году гражданство России получили 85 тысяч 119 украинцев. А в 2016 году российский паспорт получили более 100 тысяч украинцев. Этот показатель был рекордным.

Также накануне стало известно, что президент Петр Порошенко за год лишил гражданства почти шесть тысяч человек.

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, паспорт, гражданство, украинцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Ехидный    15.02.2019, 13:55
Оценка:  -1
Ехидный
Зря козломордые петушатся. все равно власовцев и прочих предателей у них всегда было достаточно.
Зорян_и_Шкиряк    15.02.2019, 14:03
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Это точно.
Ваше "всё равно" навеяло анекдот:
Армянское радио спрашивает: "Какой народ самый тупой в мире?"
В эфире минута молчания, после чего Украинское радио отвечает: "А наше сало всё равно самое вкусное!"
xЄ_Эx    15.02.2019, 13:31
Оценка:  -2
xЄ_Эx
Не уважающих себя и свое потомство людей становится все меньше.
МаюРацию    15.02.2019, 13:36
Оценка:  0
МаюРацию
Естественно,ведь нормальные люди покидают Украину
xЄ_Эx    15.02.2019, 13:41
Оценка:  +4
xЄ_Эx
Покидают убогие и нищие шизофреники, ненавидящие себя и своих детей. Гражданство РФ это штамп раба в паспорте. Отмыться от этого очень и очень будет сложно.
Hutinpuy    15.02.2019, 13:57
Оценка:  0
Hutinpuy
Нормальные люди если и покидают Украину, то не ради того, чтобы попасть на помойку
Зорян_и_Шкиряк    15.02.2019, 13:58
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Да это же просто сакраментально-диалектический вопрос! Что лучше - штамп раба или штамп идиота?
xЄ_Эx    15.02.2019, 14:03
Оценка:  0
xЄ_Эx
Лучше держаться дальше от этого всего, пусть это даже будет означать одиночество.
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