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Путин: В мире нет независимых стран

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Глава РФ после разговора с Лукашенко заявил, что полностью независимых государств в мире не существует.
Путин и Лукашенко провели встречу
Путин и Лукашенко провели встречу

Президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что полностью независимых государств в мире не существует, передает Интерфакс.

"Суверенитет и независимость - это очень близкие понятия. Полностью независимых государств в мире не существует. Современный мир - это мир взаимозависимости", - сказал Путин.

Для примера он рассказал про страны Европы. Глава РФ отметил, что многие решение принимает Европарламент. Также он обратил внимание на военные союзы и НАТО.

"Что, думаете, что кто-то из европейских стран против, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не против. Вот и сидят, помалкивают. Где здесь суверенитет", - добавил Путин.

В свою очередь Лукашенко, после переговоров, заявил, что Белорусь и Россия готовы настолько идти по пути объединения, насколько к этому готовы народы обеих стран.

"Нет у нас проблем с суверенитетом, мы даже в этом контексте не обсуждаем этих проблем, мы исходим из того, что сегодня есть два государства (...) Дело здесь не в суверенитете. И я думаю, что мой коллега и мой друг со мной согласится, мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, на сколько вы готовы. Мы завтра может объединиться - у нас проблема нет. Но готовы ли вы - россияне и белорусы - на это? Вопрос", - сказал Лукашенко журналистам.

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Путин обсудили отношения стран после смены президентов. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что его страна готова поставлять в Россию качественную водку и закуску в необходимых объемах.

Также сообщалось, что Лукашенко и Путин во время перерыва в переговорах проехались по горнолыжной трассе в Сочи.

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Теги: Европа, ЕС, НАТО, Путин, Лукашенко, Евросоюз, независимость, международные отношения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Peyot    15.02.2019, 15:42
Оценка:  0
Peyot
Ахаха как тонко вялорусов подводят к тому что мокшания их поглотит!!!! еще до окончания этого срока окурок захватит вялуюрусию а бульбашенко поможет всем чем сможет!
KIBARG    15.02.2019, 15:26
Оценка:  +2
KIBARG
Европейские страны совсем не против американских ракет у себя потому, что живут по соседству с варварами-берсерками, у которых ракеты стоят по всей границе и на всех направлены.
Перегар    15.02.2019, 15:25
Оценка:  +2
Перегар
Батьку нагнули, а он булки раздвинул. Не долго ему осталось президенствовать
Peyot    15.02.2019, 15:43
Оценка:  0
Peyot
кому бульбашенко? смеешся? да он там пожизеный князь будет а вот белорусию 100% росия захватит через пару лет!
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