Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ЕС рассматривает исключительно персональные санкции по Азову - СМИ

Комментариев: 0
В Брюсселе не рассматривают других мероприятий в связи с событиями в районе Керченского пролива, кроме персональных санкций.
Дипломаты ЕС обсуждают включение большего числа россиян в санкционный список
Дипломаты ЕС обсуждают включение большего числа россиян в санкционный список

В Европейском Союзе не рассматривают других мероприятий в связи с агрессией России в районе Керченского пролива, кроме персональных санкций. Об этом сообщил в пятницу, 15 февраля, брюссельский журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

"Дипломаты ЕС сегодня все еще обсуждают возможности включения большего числа россиян к санкционному перечню в связи с событиями в Азовском море. Никакие другие меры не рассматриваются. Вероятно, решение будет позже в этом месяце", - написал он в микроблоге.

Ранее стало известно, что Евросоюз и США приблизились к согласованию новых санкций против России из-за ее агрессии в районе Азовского моря. Ожидается, что мероприятия будут обсуждаться на заседании министров иностранных дел стран ЕС 18 февраля.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Евросоюз, Черное море, Керченский пролив, Азовское море, санкции, санкции против должностных лиц, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь