ЧП ради стены. Трамп готов на все

Президент США Дональд Трамп введет режим чрезвычайного положения ради строительства стены на границе с Мексикой.

Сага о том, как Дональд Трамп строит стену на границе с Мексикой, превратилось уже в настоящий сериал.

Из-за этой стены в стране состоялся рекордный “Шатдаун”, когда была заблокирована работа правительственных учреждений.

Чтобы не возвращаться вновь к “Шатдауну” Трамп достиг компромисса с демократической партией. Но без Чрезвычайного положения построить стену у президента все равно не получится. Так что он готов идти до конца и вводить режим ЧП.

Решение

"Президент Трамп подпишет законопроект о государственном финансировании, и, как он заявлял ранее, он также примет другие исполнительные меры, в том числе чрезвычайное положение в стране, для обеспечения того, чтобы мы остановили гуманитарный кризис и кризис национальной безопасности на границе", - сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Противники такого решения, лидеры демократической партии в Конгрессе США, обвинили Трампа в превышении власти и не исключают, что будут обжаловать его в суде.

В случае введения чрезвычайного положения администрация Трампа может собрать более 7 миллиардов долларов из фондов других министерств на финансирование возведения стены.

От парламентариев же на строительство стены Трамп добился только выделения 1,37 миллиарда долларов на 90 километров новых заграждений.

Противодействие

“Объявление чрезвычайного положения было бы беззаконным поступком, серьезным злоупотреблением президентскими полномочиями и отчаянной попыткой отвлечь внимание от того факта, что президент Трамп нарушил свое обещание заставить Мексику заплатить за стену”, – говорится в совместном заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера сенатского демократического меньшинства Чака Шумера.

По их словам, стена будет неэффективна в борьбе с нелегальной иммиграцией и обойдется стране слишком дорого. Демократы считают, что никакой чрезвычайной ситуации на границе нет, а Трамп ее выдумывает.

Некоторые республиканцы также с сомнением относятся к идее объявления чрезвычайного положения.

По словам источника в Конгрессе, президент может взять деньги из неизрасходованных средств на военное строительство, где есть 21 миллиард долларов. Однако эти средства должны быть использованы на поддержку вооруженных сил, и неясно, удовлетворяет ли строительство стены этому требованию.

Сенатор-республиканец Джим Инхов, возглавляющий комитет по вооруженным силам, ранее на этой неделе рассказал журналистам, что рекомендовал Трампу не использовать эти средства.

Президент настаивает, что на границе с Мексикой возник кризис, а остановить приток в страну нелегальной иммиграции, преступности, наркотиков и преступных группировок можно только с помощью стены.

Трамп пообещал построить стену еще во время предвыборной кампании, заверив, что расходы на строительство возьмет на себя Мексика. Но, как видим, теперь собирает деньги на стену сам.

Что за стена?

Еще до того, как Дональд Трамп занял президентское кресло, на границе с Мексикой были построены заграждения на участке в 1000 км, граничащих со штатами Калифорния, Аризона, Нью-Мексико и частично на границе с Техасом.

При этом 570 км забора рассчитаны на то, чтобы преграждать путь пешеходам, а еще 483 км заграждений препятствуют тем, кто пытается пересечь границу с США на транспорте.

Чтобы закрыть стеной всю границу с Мексикой, необходимы сооружения вдоль 3218 км.

После того, как Трамп стал президентом, некоторые уже существующие заграждения были перемещены, однако общая протяженность заграждений не увеличилась.

Несмотря на стремление Трампа продолжить борьбу за строительство стены на границе с Мексикой, новые опросы, проведенные социологами Pew Research Center, показывают, что большинство американцев - 58%выступают против увеличения протяженности стены, и только 40% жителей США поддерживают идею Трампа.

Сколько нужно денег?

Около 1000 км забора, построенного при Джордже Буше, обошлись США в 7 млрд долларов.

Министерство внутренней безопасности США ранее оценивало строительство стены в 25 миллиардов долларов. Однако ведомство заявляет, что все еще пытается выяснить приблизительную стоимость проекта.

Служба таможенного и пограничного контроля США заявляет, что в среднем стоимость одной мили стены приблизительно составляет 6,5 милилонов долларов.

Обещание Трампа построить "большую, красивую стену" между США и Мексикой было главным лейтмотивом его предвыборной кампании. Тогда он говорил о бетонной стене.

Однако после выборов он заговорил о стальной конструкции, которая бы позволяла пограничникам видеть то, что происходит по другую сторону от стены.