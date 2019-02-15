В Польше задержали пять строителей из Украины

Украинцев обязали в течение 30 дней выехать из Польши. Им также на полгода запретили въезд на территорию стран Шенгенской зоны.

Задержанные украинцы еще месяц могут находиться в Польше nadodrzanski.strazgraniczna.pl

Польские пограничники задержали пятерых граждан Украины, которые незаконно работали на стройке в городе Жары в Любуском воеводстве на западе страны. Об этом сообщает Пограничная служба Польши в пятницу, 15 февраля.

При проверке документов оказалось, что у украинцев не было никаких документов, на основании которых они могут законно работать в Польше.

"Мужчины имели только биометрические паспорта. Однако у них не было предусмотренных законом разрешений на работу или заявлений о намерении поручения работы иностранцу", – говорится в сообщении.

Украинцев обязали в течение 30 дней выехать из Польши, а их работодателю грозит штраф в размере 30 тысячзлотых (около 7 тысяч евро). Украинцам также на полгода запретили въезд на территорию стран Шенгенской зоны.

Ранее стало известно, что Словакия вышлет семерых украинцев, работавших на стройке в городе Кошице. По итогам проверки оказалось, что все выявленные граждане Украины работали незаконно. К тому же, вместе с ними незаконно работали и 14 словаков.

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