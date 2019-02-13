Названы города США с самыми высокими доходами

Более половины городов из списка находятся в Калифорнии и Нью-Йорке. На первом месте оказался Атертон со средним доходом домохозяйства 450,6 тысяч долларов.

Авторитетное издание Bloomberg обновило рейтинг богатейших городов США.

Согласно методике, города ранжируют по среднему доходу одного домохозяйства, исключая домохозяйства без дохода, а также поселения, насчитывающие менее двух тысяч домохозяйств. Всего в рейтинг 2019 года попали 6250 населенных пунктов, но данные приведены в ценах 2017 года с учетом инфляции.

На первом месте оказался Атертон (Калифорния) со средним доходом домохозяйства 450,6 тысяч долларов. Он расположен неподалеку от Стэнфордского университета и главного офиса Facebook.

Вторую и третью строчки занимают Скарсдейл (Нью-Йорк) и Черри Хиллис Виллидж (Колорадо) с 417,3 и 394,2 тысячами долларов соответственно. Более половины городов из списка находятся в Калифорнии и Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в десятку стран с наиболее быстро растущим количеством владельцев состояния от 1 до 30 миллионов долларов.

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