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Названы города США с самыми высокими доходами

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Более половины городов из списка находятся в Калифорнии и Нью-Йорке. На первом месте оказался Атертон со средним доходом домохозяйства 450,6 тысяч долларов.
Средний доход в Атертоне превышает 450 тысяч долларов
Средний доход в Атертоне превышает 450 тысяч долларов
Getty Images

Авторитетное издание Bloomberg обновило рейтинг богатейших городов США. 

Согласно методике, города ранжируют по среднему доходу одного домохозяйства, исключая домохозяйства без дохода, а также поселения, насчитывающие менее двух тысяч домохозяйств. Всего в рейтинг 2019 года попали 6250 населенных пунктов, но данные приведены в ценах 2017 года с учетом инфляции.

На первом месте оказался Атертон (Калифорния) со средним доходом домохозяйства 450,6 тысяч долларов. Он расположен неподалеку от Стэнфордского университета и главного офиса Facebook.

Вторую и третью строчки занимают Скарсдейл (Нью-Йорк) и Черри Хиллис Виллидж (Колорадо) с 417,3 и 394,2 тысячами долларов соответственно. Более половины городов из списка находятся в Калифорнии и Нью-Йорке.

 

Ранее сообщалось, что Украина вошла в десятку стран с наиболее быстро растущим количеством владельцев состояния от 1 до 30 миллионов долларов.

 

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Теги: США, города, Богатство, заработок
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Источник: korrespondent.net

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