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Трамп обратился к президенту Сербии по Косово

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Итогом переговоров Белграда и Приштины по урегулированию в Косово должно стать "взаимное признание", считает Трамп.
В День государственности Сербии в пятницу, 15 февраля, президент США Дональд Трамп призвал сербского коллегу Александра Вучичапризнать Косово. Об этом сообщила администрация президента Сербии.
 
 
"США непоколебимы в своей поддержке вашей приверженности углублению регионального сотрудничества, а особенно вашим усилиям по нормализации отношений с Косово. От самих сторон зависит достижение договора, который они могут поддержать, а мы считаем, что взаимное признание должно бы было стать центральным элементом постоянной нормализации отношений", - цитирует администрация Вучича поздравление Трампа.
 
"Такой исторический договор, со взаимным признанием в своей сути, проложил бы путь к целям евроинтеграции Сербии и ее экономического роста", - говорится в письме американского лидера.
 
 
 

В пятницу и субботу Сербия отмечает официальный праздник – День государственности. Главная церемония проходит с участием премьера Сербии Аны Брнабич, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Жельки Цвиянович и членов правительства в историческом поселке Орашац в центральной части страны. Президент Вучич получил днем десятки поздравлений от лидеров мировых государств.

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Теги: США, Косово, Сербия, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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