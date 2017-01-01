Трамп обратился к президенту Сербии по Косово

Итогом переговоров Белграда и Приштины по урегулированию в Косово должно стать "взаимное признание", считает Трамп.

В День государственности Сербии в пятницу, 15 февраля, президент США Дональд Трамп призвал сербского коллегу Александра Вучичапризнать Косово. Об этом сообщила администрация президента Сербии.

"США непоколебимы в своей поддержке вашей приверженности углублению регионального сотрудничества, а особенно вашим усилиям по нормализации отношений с Косово. От самих сторон зависит достижение договора, который они могут поддержать, а мы считаем, что взаимное признание должно бы было стать центральным элементом постоянной нормализации отношений", - цитирует администрация Вучича поздравление Трампа. "Такой исторический договор, со взаимным признанием в своей сути, проложил бы путь к целям евроинтеграции Сербии и ее экономического роста", - говорится в письме американского лидера. Напомним, в конце прошлого года в Косово заявили о создании армии , после чего Сербия пригрозила ввести в страну войска

В пятницу и субботу Сербия отмечает официальный праздник – День государственности. Главная церемония проходит с участием премьера Сербии Аны Брнабич, президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Жельки Цвиянович и членов правительства в историческом поселке Орашац в центральной части страны. Президент Вучич получил днем десятки поздравлений от лидеров мировых государств.

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