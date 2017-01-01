США расширили санкции против Венесуэлы

Ограничения касаются пяти граждан страны, в том числе - министра нефтяной промышленности Венесуэлы.

Соединенные Штаты заявили о расширении санкций против Венесуэлы. Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 15 февраля, сообщении Министерства финансов США.

Отмечается, что санкционный список США пополнили пять граждан Венесуэлы.

В частности, Минфин США ввел ограничения против министра нефтяной промышленности Венесуэлы, главы государственной нефтегазовой компании PDVSA Мануэля Кеведо.

Ранее министр нефти Мануэль Кеведо совершил визит в Индию, после чего Вашингтон пригрозил ведущим бизнес с Венесуэлой.

Как сообщалось, в США заявляли, что не планируют в Венесуэле военную операцию. Об этом сказал Специальный представитель США по Венесуэле.

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