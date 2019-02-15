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Мировые расходы на оборону выросли почти на 2%

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По итогам минувшего года траты на оборону и вооружения достигли 1,67 триллиона долларов.
Мировые расходы на оборону продолжают расти
Мировые расходы на оборону продолжают расти
Getty Images

В прошлом году мировые расходы на оборону и вооружения выросли на 1,8%, достигнув $1,67 трлн. Об этом говорится в представленном в пятницу Международным институтом стратегических исследований (IISS) докладе, пишет агентство Reuters.

Авторы доклада "Военный баланс" указывают, что западные страны в минувшем году продолжили наращивать оборонные расходы, частично в связи с опасениями по поводу военного усиления России и Китая. Эксперты утверждают, что, среди прочего, тревогу у Запада вызвало размещение в Крыму российских зенитных ракетных комплексов С-400.

"Китай, возможно, является еще большим вызовом, [чем Россия,] поскольку ставит на вооружение все более передовые военные системы и проводит стратегию, направленную на то, чтобы расширить возможности своих вооруженных сил действовать вдали от собственной территории", - говорится в документе, выход которого был приурочен к открытию Мюнхенской конференции по безопасности.

Эксперты расположенного в Лондоне IISS прогнозируют, что страны ЕС в этом году продолжат испытывать давление США, которые заинтересованы в увеличении европейских оборонных бюджетов. Ожидается, что на встрече глав МИД стран НАТО, которая пройдет в Вашингтоне в апреле, глава Белого дома Дональд Трамп вновь заявит о том, что все члены НАТО должны тратить на оборону не менее 2% от своего ВВП. При этом для того, чтобы данный показатель был достигнут, европейским членам НАТО пришлось бы выделить на эти цели дополнительно $102 млрд.

В докладе систематизированы данные о динамике военного потенциала и оборонных расходах 171 страны мира. Он не включает данные по странам Ближнего Востока, где продолжается вооруженное противостояние (Ливии и Сирии), а также тем, которые не публикуют сведения по соответствующим бюджетным статьям (ОАЭ и Катар).

Как известно, сегодня в Мюнхене стартует 55 ежегодна конференция по безопасности, которая продлится три дня. В рамках конференции президент Украины Петр Порошенко проведет встречи с вице-президентом США Майком Пенсом и спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером.

 

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Теги: бюджет, оружие, Мюнхенская конференция, гонка вооружений, вооружение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    15.02.2019, 18:18
Оценка:  0
bertal
Ну хоть какая работа появиться у предпенсионного возраста, хотя с нашими зарплатами только вакансии могут появиться, обидно за страну((((
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