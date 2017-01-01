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Трамп о сделке с Китаем: Близки как никогда

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Соглашение между странами будет касаться "всех аспектов" торговли, заявил американский президент.
Трамп оптимистично настроен на урегулирование торгового спора с Китаем
Трамп оптимистично настроен на урегулирование торгового спора с Китаем
UBR
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин близки как никогда к заключению соглашения по торговле. Об этом он сказал, выступая со специальным обращением в Белом доме.
 
 
"Мы близки как никогда к (заключению) настоящего торгового соглашения с этой страной", - заявил Трамп, 
 
Он добавил, что соглашение будет касаться "всех аспектов" торговли.
 
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп рассчитывает согласовать торговую сделку с Китаем и для этого намерен лично поговорить с Си Цзиньпином. Если переговоры пройдут неудачно, то 1 марта должны вступить в силу новые взаимные пошлины в 25%.
 
 
 

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Теги: США, Китай, торговля, Трамп, Дональд Трамп, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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