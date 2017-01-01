Трамп о сделке с Китаем: Близки как никогда

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин близки как никогда к заключению соглашения по торговле. Об этом он сказал, выступая со специальным обращением в Белом доме.

"Мы близки как никогда к (заключению) настоящего торгового соглашения с этой страной", - заявил Трамп,

Он добавил, что соглашение будет касаться "всех аспектов" торговли.