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Трамп введет режим ЧП на южной границе США

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Глава Белого дома в ближайшее время пообещал подписать госбюджет и ввести режим ЧП на юге страны.
Трамп подпишет бюджет и введет режим ЧП
Трамп подпишет бюджет и введет режим ЧП

Президент США Дональд Трамп выступая со специальным обращением в Белом доме в пятницу, 15 февраля, объявил, что введет режим чрезвычайного положения на южной границе страны, что позволит ему получить средства в размере около $8 млрд для возведения стены без одобрения Конгресса. 

 
Он подчеркнул, что "уже сегодня собирается подписать и установить режим чрезвычайного положения в стране". "И это замечательно", - подчеркнул он.
 
Контролирующие Палату представителей Конгресса США демократы уже заявили, что представят законопроект, который призван заблокировать решение главы государства о введении режима ЧП.

Необходимое финансирование будет получено из средств, заложенных на строительство объектов для нужд Пентагона, а также из фондов, выделенных ранее минфину и министерству внутренней безопасности.

Американский лидер также заявил, что в ближайшее время подпишет законопроект о финансировании федерального правительства США на 2019 финансовый год.

Согласно одобренной накануне Конгрессом инициативе, $333 млрд будут выделены на финансирование примерно четверти правительства, в частности Госдепартамента, минфина, минторга и министерства внутренней безопасности. Для остальных госучреждений законодатели ранее успели одобрить выделение средств по сентябрь 2019 года включительно.

Как ранее заявили в пресс-службе Белого дома, Трамп подпишет законопроект с целью избежать частичного закрытия госучреждений.

 

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Теги: бюджет, США, граница, Мексика, ЧП, стена, конгресс, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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