Трамп ввел режим чрезвычайного положения
Президент США Дональд Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения, южной границе страны, что позволит ему получить средства в размере около $8 млрд для возведения стены без одобрения Конгресса.
Об этом сообщила его пресс-секретарь Сара Сандерс, опубликовала в Twitter фото президента США за столом в Овальном кабинете.
"Президент подписывает декларацию о национальном режиме ЧП для борьбы с кризисом с национальной безопасностью и гуманитарным кризисом на южной границе", - написала Сандерс.
President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS— Sarah Sanders (@PressSec) 15 февраля 2019 г.
Как ранее заявили в пресс-службе Белого дома, Трамп подпишет законопроект с целью избежать частичного закрытия госучреждений.
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