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Трамп ввел режим чрезвычайного положения

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Глава Белого дома подписал документ о введении режима ЧП на юге страны на границе с Мексикой.
Трамп ввел режим ЧП на южной границе США
Трамп ввел режим ЧП на южной границе США
Getty Images

Президент США Дональд Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения, южной границе страны, что позволит ему получить средства в размере около $8 млрд для возведения стены без одобрения Конгресса.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Сара Сандерс, опубликовала в Twitter фото президента США за столом в Овальном кабинете.

"Президент подписывает декларацию о национальном режиме ЧП для борьбы с кризисом с национальной безопасностью и гуманитарным кризисом на южной границе", - написала Сандерс.

 
Согласно одобренной накануне Конгрессом инициативе, $333 млрд будут выделены на финансирование примерно четверти правительства, в частности Госдепартамента, минфина, минторга и министерства внутренней безопасности. Для остальных госучреждений законодатели ранее успели одобрить выделение средств по сентябрь 2019 года включительно.
 

Как ранее заявили в пресс-службе Белого дома, Трамп подпишет законопроект с целью избежать частичного закрытия госучреждений.

 

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Теги: США, граница, Мексика, ЧП, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    15.02.2019, 19:28
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Вот урод, - прости, господи!
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