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СМИ рассказали о планах США после свержения Мадуро

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В случае свержения Мадуро Белый дом планируют перейти к защите экономики республики. Но пока в ближайшее время планируют ужесточить санкции против венесуэльской нефтекомпании.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

США планируют помочь экономике Венесуэлы в случае падения режима президента страны Николаса Мадуро, но в настоящее время в Вашингтоне рассматривают новые санкции против нефтяной компании PDVSA, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запрета иностранным компаниям работать с венесуэльской PDVSA. Американские власти также готовятся к возможному процессу банкротства Citgo - американского нефтеперерабатывающего предприятия, контролируемого PDVSA.

Банкротства американской "дочки" PDVSA можно избежать в случае падения режима Мадуро, это позволит США ослабить санкции против Венесуэлы, говорится в материале.

США также рассматривают несколько вариантов помощи государству по восстановлению экономики в случае смены правительства. В частности, на законодательном уровне американские власти могут защитить Венесуэлу от кредиторов и помочь с реструктуризацией долга. Аналогичный вариант был в случае с Ираком в 2003 году после свержения власти Саддама Хусейна.

В настоящее время в Венесуэле на фоне экономического кризиса установилось двоевластие. США, ряд стран Латинской Америки и европейских государств признали оппозиционного лидера и главу парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны. Россия выразила поддержку Мадуро.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира. 31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. 

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Теги: США, СМИ, Венесуэла, санкции, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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