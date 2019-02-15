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В аэропорту Израиля удерживали 140 украинцев

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Граждан Украины удерживали в аэропорту более пяти часов, отобрали паспорта, а в туалет сопровождали под конвоем.
Задержанные украинцы в Израиле
Задержанные украинцы в Израиле
facebook.com/wishnyakowa.anna

В израильском аэропорту Бен Гурион задержали 140 украинцев, у всех отобрали паспорта, сообщает специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова на своей странице в Facebook.

По ее словам, украинцев удерживали более пяти часов, в туалет сопровождали под конвоем.

В тоже время адвокат и нардеп Георгий Логвинский на своей странице в Facebook сообщил, что это было сделано в знак протеста против отказа во въезде гражданам Израиля. 

"Сегодня 35 задержанных израильтян взбудоражили прессу. Как же так??? Руководители МВД Израиля сообщили мне, что они задержали целый самолет из Украины с 140 нашими гражданами в знак протеста", - написал он.

По словам Логвинского, на данный момент конфликт между государствами временно исчерпан, а люди освобождены.

"Два года на разных уровнях от премьер-министра, до министра МВД Израиля были даны обещания решить проблему с отказами въезда нашим гражданам… Сейчас под мои гарантии 35 израильтян пропущены и все 140 украинцев въехали на святую землю... Однако, друзья, хочу сообщить, что если в ближайшее время аэропорт Бен Гурион не поменяет свое отношение к украинцам, мы и дальше будем действовать по принципу взаимности", -заключил он. 

Как сообщалось, 15 февраля в Польше произошла авария с самолетом премьера Израиля. В аэропорту Варшавы самолет Биньямина Нетаньяху был поврежден тягачом, который въехал в него.

Напомним, забастовки на сутки парализовали воздушное пространство Бельгии. Бельгийская служба управления воздушным движением (Skeyes) вынуждена была объявить о закрытии воздушного пространства начиная с 22:00 вторника и до 22:00 среды.

 

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Теги: Израиль, аэропорт, украинцы, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    15.02.2019, 21:41
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЛЕЖАТЬ БАНДЕРА !!! ))))
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