США тратят на оборону в 10 раз больше, чем РФ

Военные затраты США также значительно больше, чем средства, выделяемые на эти цели Китаем и Саудовской Аравией.

В течение прошлого года Соединенные Штаты потратили на военные цели 643,3 млрд долларов, что более чем в 10 раз превышает аналогичные затраты России. Такие данные содержатся в традиционном отчете, опубликованном в пятницу, 15 февраля, лондонским Международным институтом стратегических исследований (IISS), сообщает DW.

Отмечается, что военные расходы США также заметно превосходит расходы Китая и Саудовской Аравии (соответственно 168,2 и 82,9 млрд долларов).

Таким образом, Россия заняла четвертое место в рейтинге, но опередила все европейские страны-участницы НАТО.

Среди европейских стран на первом месте - Великобритания с военными расходами в 56,1 млрд долларов. Далее идут Франция и Германия (соответственно 53,4 и 45,7 млрд долларов).

Эксперт IISS Франсуа Хайсбург, представляя отчет на Мюнхенской международной конференции по безопасности, предостерег от того, чтобы использовать эти цифры в качестве аргумента в дискуссии об отказе увеличить военные расходы в Европе.

"Россияне извлекают куда больше боеспособности из тех денег, которые инвестируют", - заявил Хайсбург. По словам эксперта, в Европе это выглядит несколько иначе.

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности генсек НАТО заявил, что Альянсу придется научиться жить с российскими ракетами в Европе.

Ранее сообщалось, что НАТО намерено увеличить свое военное присутствие в Черном море.

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