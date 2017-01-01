Трамп уведомил Конгресс о введении режима ЧП в США

Американский лидер отправил в обе палаты Конгресса письмо, в котором информировал о своем решении в связи с кризисом на южной границе.

Президент США Дональд Трамп отправил в Конгресс письмо, в котором оповестил обе палаты о введении в стране режима чрезвычайного положения. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщило агентство Интерфакс.

Отмечается, что письмо адресовано спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и председателю Сената - вице-президенту Майку Пенсу.

"Я сообщаю, что в соответствии со своими полномочиями объявил общенациональное чрезвычайное положение для обеспечения безопасности границ и борьбы с гуманитарным кризисом, который угрожает США", - отмечается в послании американского лидера.

По информации американских СМИ, демократы в Конгрессе могут подавать иски против инициативы Трампа, а также проводить голосования, чтобы заблокировать переводы средств на строительство стены.

Президент США заявил, что готов к ним и уверен в победе.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал документ о режиме ЧП, который позволит ему выделить восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Такое решение американский лидер принял после того, как Конгресс одобрил выделение 1,375 миллиарда долларов на заграждение, вместо 5,7 миллиарда, запрошенные Трампом.

Напомним, предыдущие разногласия по финансированию строительства стены между Трампом и демократами привели к "шатдауну", который стал самым продолжительным в истории США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet