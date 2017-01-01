Трамп одобрил бюджет США на 2019 финансовый год

Американский лидер подписал бюджетный закон, который гарантирует, что нового "шатдауна" не будет как минимум до 30 сентября.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете, который предполагает полное финансирование всех министерств и ведомств до конца финансового года. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщили в Белом доме.

Документ предусматривает полное финансирование всех государственных учреждений до 30 сентября 2019 года и, таким образом, гарантирует, что нового шатдауна в США не будет как минимум до окончания данного срока. Документ предусматривает полное финансирование всех государственных учреждений до 30 сентября 2019 года и, таким образом, гарантирует, что нового шатдауна в США не будет как минимум до окончания данного срока.

Ранее в США завершился самый длительный в истории страны "шатдаун", который длился 35 дней. Р абота правительства была частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказывались выполнить требование Трампа о выделении более пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. В четверг, 14 февраля, Конгресс принял бюджет, в котором предусмотрено только 1,4 миллиарда долларов на возведение стены. В ответ на это Трамп объявил режим чрезвычайного положения, что позволит ему получить около восьми миллиардов долларов без одобрения Конгресса.

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