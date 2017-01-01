Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США мужчина открыл стрельбу в офисном здании

Комментариев: 0
В результате инцидента погибли пять человек, в том числе сам стрелок. На данный момент мотивы его действий не известны.
Полиция на месте стрельбы в Иллинойсе
Полиция на месте стрельбы в Иллинойсе
 
В городе Аврора (штат Иллинойс) в пятницу, 15 февраля, мужчина открыл стрельбу в здании компании Henry Pratt, в результате чего погибли пять человек, в том числе сам нападавший. Об этом сообщил телеканал CNN.
 
Также ранения получили пятеро полицейских.
 
Начальник городской полиции Авроры Кристен Зиман заявила, что личность стрелка установлена. Им оказался 45-летний Гэри Мартин. По предварительным данным, он был сотрудником компании, в офисе которой открыли огонь. Причины его поступка пока не ясны.
 
По словам Зиман, злоумышленник оказал ожесточенное сопротивление полицейским.
 
Очевидцы отметили, что мужчина был вооружен пистолетом с лазерным прицелом. 
 
Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил соболезнования родственникам погибших, а также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за их работу.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в частном доме в Техасе были найдены убитыми по меньшей мере пять человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, фото, офис, стрельба, полиция, нападение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь