В результате инцидента погибли пять человек, в том числе сам стрелок. На данный момент мотивы его действий не известны.

Полиция на месте стрельбы в Иллинойсе

В городе Аврора (штат Иллинойс) в пятницу, 15 февраля, мужчина открыл стрельбу в здании компании Henry Pratt, в результате чего погибли пять человек, в том числе сам нападавший. Об этом сообщил телеканал CNN

Также ранения получили пятеро полицейских.

Начальник городской полиции Авроры Кристен Зиман заявила, что личность стрелка установлена. Им оказался 45-летний Гэри Мартин. По предварительным данным, он был сотрудником компании, в офисе которой открыли огонь. Причины его поступка пока не ясны.

По словам Зиман, злоумышленник оказал ожесточенное сопротивление полицейским.

Очевидцы отметили, что мужчина был вооружен пистолетом с лазерным прицелом.

Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил соболезнования родственникам погибших, а также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за их работу.

Cмотрите фотогалерею: В США мужчина открыл стрельбу в офисном здании

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