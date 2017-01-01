В Конгрессе США проверят законность введения ЧП

Конгрессмены начали расследование законности введения Трампом чрезвычайного положения в стране.

В Палате представителей Конгресса США проведут расследование законности введения Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщили руководители юридического комитета палаты в открытом письме на имя президента США.

"Мы считаем, что ваша декларация о введении режима чрезвычайного положения представляет собой безрассудное пренебрежение принципом разделения власти и вашими собственными обязанностями согласно нашей конституции. Конституция наделяет Конгресс "властью кошелька" и однозначно говорит о том, что "нельзя выдавать деньги из казначейства иным образом, кроме как по установленным законом назначениям", - говорится в письме.

Напомним, 15 февраля, Трамп подписал документ о режиме ЧП, который позволит ему выделить восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

Конгрессмены отметили, что "разграбляя военный бюджет для строительства стены, деньги на которую не согласился выделить Конгресс", Трамп подрывает одно из основных положений конституции.

По мнению законодателей, никакой чрезвычайной ситуации на южной границе США нет.

Они намерены вызвать для дачи показаний юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне и представителей министерства юстиции США, а также ожидают предоставления документов, обосновывающих введение режима чрезвычайного положения до 22 февраля.

Ранее сообщалось, что демократы в Конгрессе могут подавать иски против инициативы Трампа, а также проводить голосования, чтобы заблокировать переводы средств на строительство стены. Сам президент заявил, что готов к судебным разбирательствам и уверен в победе.

Предыдущие разногласия по финансированию строительства стены между привели к "шатдауну", который стал самым продолжительным в истории США.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet