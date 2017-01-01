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Госдеп и Путин в курсе задержания Майкла Калви

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Вашингтон знает о задержании основателя Baring Vostok в России. Также о деле финансиста проинформировали Путина.
Майкл Калви в суде
Майкл Калви в суде
 
В Госдепартаменте США сообщили, что в курсе задержания основателя инвесткомпании Baring Vostok и члена Совета директоров банка Восточный Майкла Калви в Москве.
 
"Мы знаем, что гражданин США был задержан 14 февраля в России. Защита граждан США за рубежом для нас наивысший приоритет. Из соображений конфиденциальности частной информации на данный момент мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию", - отметил представитель Госдепа.
 
Также пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о деле американца Калви, которого подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей банка Восточный.
 
Уголовное дело, согласно оглашенным в суде материалам, было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. 
 
Ранее сообщалось, что вместе с Калви задержаны пять человек.

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Теги: Россия, США, Путин, финансы, мошенничество, инвестор, похищение, госдепартамент США
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Источник: korrespondent.net

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