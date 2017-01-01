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Эрдоган рассказал, почему Турцию не принимают в ЕС

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Турецкий лидер подчеркнул, что Евросоюз постоянно увеличивает число требований для Анкары.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Евросоюз отказывается принять Турцию в свой состав лишь по причине того, что страна является мусульманской. Об этом турецкий лидер сообщил в эфире телеканала A Haber в пятницу, 15 февраля.

По его словам, ЕС постоянно увеличивает число требований для Анкары. Так, их количество возросло с 15 до 35.

Напомним, Турция ведет переговоры о вступлении в Евросоюз с 2005 года. 

В июле прошлого года Совет ЕС сообщил о приостановке переговоров с Анкарой по поводу приема страны в состав Евросоюза.

А в сентябре 2018 года стало известно, что Европарламент отменил выделение Турции помощи в сумме 70 миллионов евро на подготовку к вступлению в ЕС. 

Запад обвиняет Турцию в отходе от верховенства закона, преследование журналистов, правозащитников и ученых.

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Теги: ЕС, Турция, Евросоюз, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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