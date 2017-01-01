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Африканская страна осталась без света

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Это отключение стало четвертым за два года в Судане, где проживают более 40 миллионов человек.
Хартум, Судан (архивное фото)
Хартум, Судан (архивное фото)
Getty Images

Власти Судана сообщили о полном отключении страны от электричества, передает Al Arabiya со ссылкой на Министерство водных ресурсов, ирригации и электрификации Судана.

Отключение от электросети произошло в пятницу, 15 февраля, вечером. Отмечается, что на данный момент инженеры и техники восстанавливают работу системы.

Это отключение стало четвертым за два года. В начале 2018 года страна оставалась без электричества дважды, такое же произошло в январе 2019 года.

На данный момент Судан и Египет реализуют совместный проект по созданию единой энергетической сети мощностью 300 МВт.

В начале января сообщалось, что в Судане власти заблокировали населению доступ к основным социальным сетям, чтобы остановить распространение протестов по стране. 

Напомним, массовые протесты в Судане начались после непопулярных действий правительства по урезанию социальной помощи, а также стремительной инфляции и, как следствие, удвоение цен.

 

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Теги: Африка, электроэнергия, Судан, электричество, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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