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В РФ считают необоснованными санкции ЕС за Азов

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Накануне стало известно, что ЕС утвердил персональные санкции по Азову, которые затронут восемь россиян.
Решение о санкциях за Азов не имеет под собой оснований, считают в МИД РФ
Решение о санкциях за Азов не имеет под собой оснований, считают в МИД РФ
facebook.com/maria.zakharova

В Евросоюзе необоснованно хотят ввести новые санкции против России из-за ситуации в Керченском проливе. Об этом вечером 15 февраля в эфире телеканала Россия-1 заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захаров.

"Это вещи с одной стороны системные с точки зрения курса на сдерживание России, с другой стороны - абсолютно не имеющие под собой основания. Потому что придумываются поводы из ничего", - сказала она.

Ранее СМИ сообщали, что ЕС утвердил персональные санкции по Азову. Сообщалось, что санкции затронут восемь россиян.

Намерение ЕС ввести санкции из-за ситуации в Керченском проливе также подтвердил президент Петр Порошенко, находящийся на конференции по безопасности в Мюнхене.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

 

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Теги: Россия, ЕС, Керченский пролив, МИД РФ, Азовское море, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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