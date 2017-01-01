Появились подробности стрельбы в американской компании
Перед инцидентом мужчина, проработавший в компании 15 лет, узнал об увольнении. В результате стрельбы погибли четверо полицейских.
Сотрудник компании Henry Pratt, устроивший стрельбу в городе Аврора в штате Иллинойс, открыл огонь после того, как его на совещании уведомили об увольнении, сообщает телеканал ABC 7 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Читай также: В США произошла стрельба в школеПо данным телеканала, стрелявшим был 45-летний сотрудник компании Гэри Мартин, который проработал в компании около 15 лет в качестве сборщика.
По словам источника, сначала преступник начал стрелять на встрече, а затем продолжил стрельбу на территории предприятия.
По последним данным, жертвами стрелка стали пять человек, в том числе четыре сотрудника полиции, еще пять сотрудников полиции и несколько гражданских были ранены. Самого преступника ликвидировала полиция.
Ранее сообщалось, что в частном доме в Техасе были найдены убитыми по меньшей мере пять человек.
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