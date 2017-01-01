При нападениях в Нигерии убиты более 60 человек

Неизвестные убили людей в разных деревнях. Среди погибших 22 ребенка и 12 женщин .

Ответственность за нападения пока никто не взял post-nigeria.com

В результате нападениях неизвестных в Нигерии погибли 66 человек, пишет The Guardian.

Отмечается, что неизвестные убили людей в разных деревнях.

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Уточняется, что погибли 22 ребенка и 12 женщин. Кроме того, еще четыре человека получили ранения.

В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь. Местная полиция выясняет детали произошедшего.

Отметим, в конце января боевики "Боко Харам" напали на город Ранн на следующий день после того, как его оставили нигерийские солдаты, и убили около 60 человек.

Ранн, находящийся в 175 км к северу от города Майдугури (административного центра штата Борно) был изначально занят боевиками группировки 14 января. Уже на следующий день правительственные войска, казалось, сумели вернуть контроль над ним. Однако Боко харам предприняла новую атаку на город. На состоявшемся 29 января брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Бабар Балох сообщил, что в минувшие выходные дни из Ранна бежали в Камерун около 30 тысяч нигерийцев.