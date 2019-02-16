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Сестра экс-министра иностранных дел Британии разделась в прямом эфире

Комментариев: 6
Так она привлекла внимание к проблеме Брексита.
Рейчел Джонсон сняла блузку в прямом эфире
Рейчел Джонсон сняла блузку в прямом эфире

Сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона - Рейчел Джонсон разделась в прямом эфире телеканала Sky News в ходе обсуждения выхода страны из Евросоюза, сообщает газета The Mirror.

Джонсон объяснила свой поступок тем, что сейчас трудно привлечь дополнительное внимание к проблеме Brexit.  "Такое чувство, что мы достигли точки насыщения. Поэтому я хотела, чтобы мой голос услышали", - добавила дама.

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Она напомнила, что ранее преподавательница Кембриджского университета Виктория Бейтман нашла "поразительный способ" выразить свои чувства по поводу выхода Британии из ЕС - пришла на интервью голой.

Рейчел отметила, что решила последовать примеру Бейтман. После этого 53-летняя журналистка сняла с себя шелковую блузку. Модераторы передачи попытались сгладить неловкий момент и все превратить в шутку. Некоторые зрители при этом отвернулись и покраснели.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании заявила, что Brexit может не состояться.

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Теги: Великобритания, Брексит, видео
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Комментариев (6)
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Эриг    16.02.2019, 12:59
Оценка:  0
Эриг
Британский юмор. Кстати очень похожи с братом. У Джонсонов большая семья. Джонсон и Джонсон, как же - как же, помним-помним
Эриг    16.02.2019, 12:56
Оценка:  0
Эриг
Hellllooo
Media-sapiens    16.02.2019, 12:55
Оценка:  0
Media-sapiens
да ну его на...
с такой привлекашкой теперь хочу как можно меньше знать о брекзите
Эриг    16.02.2019, 12:59
Оценка:  0
Эриг
Да ладно, вполне милая женщина для своих лет, не школьница же
trgvm1    16.02.2019, 12:49
Оценка:  0
trgvm1
россия иди не хер
VSHIVANKA    16.02.2019, 12:34
Оценка:  0
VSHIVANKA
МДАААА ......
ЭТО ДЕЙСТВИЕ НОВИЧКА , ИЛИ У ДЖОНСОНОВ В СЕМЬЕ ВСЕ ПОЛУДУРКИ ?
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