Сестра экс-министра иностранных дел Британии разделась в прямом эфире

Так она привлекла внимание к проблеме Брексита.

Сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона - Рейчел Джонсон разделась в прямом эфире телеканала Sky News в ходе обсуждения выхода страны из Евросоюза, сообщает газета The Mirror.

Джонсон объяснила свой поступок тем, что сейчас трудно привлечь дополнительное внимание к проблеме Brexit. "Такое чувство, что мы достигли точки насыщения. Поэтому я хотела, чтобы мой голос услышали", - добавила дама.

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Она напомнила, что ранее преподавательница Кембриджского университета Виктория Бейтман нашла "поразительный способ" выразить свои чувства по поводу выхода Британии из ЕС - пришла на интервью голой.

Рейчел отметила, что решила последовать примеру Бейтман. После этого 53-летняя журналистка сняла с себя шелковую блузку. Модераторы передачи попытались сгладить неловкий момент и все превратить в шутку. Некоторые зрители при этом отвернулись и покраснели.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании заявила, что Brexit может не состояться.