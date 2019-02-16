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Меркель разъяснила газовую политику Берлина

Комментариев: 6
Немецкий канцлер заявила, что поддерживает позицию Порошенко, но также не намерена отказываться от Северного потока-2.
Украина останется транзитером газа, заверяет Меркель
Украина останется транзитером газа, заверяет Меркель

Германия не собирается исключать Россию из своего поля зрения в вопросах транзита газа, но и Украина должна остаться транзитным государством. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 16 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

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"Украина должна остаться транзитным государством. Другие трубопроводы также будут продолжать существовать... С одной стороны, я на стороне господина Порошенко, с другой стороны, вопросы, связанные с Северным потоком-2, - также для меня остаются очень важными", - сказала она.

Меркель отметила, что в Европе должна происходить диверсификация энергоисточников.

"Разумно импортировать сжиженный газ из США по разумным ценам, но мы не собираемся исключать Россию из нашего поля зрения. Геостратегически Европа не вправе разрывать отношения с Россией", - пояснила канцлер.

Ранее Меркель заявила о том, что страны Европейского Союза договорились по поводу регулирования проекта Северный поток-2. Как отмечается, одним из согласованных предложений стало то, что ответственность за газопроводы с третьими странами, вроде Россией, лежит на стране, где газопровод впервые встречается с европейской сетью.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЕС нашли компромисс по Северному потоку-2.

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Теги: Россия, Украина, Меркель, Северный поток, Мюнхенская конференция, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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fkrfyfan    16.02.2019, 14:33
Оценка:  +1
fkrfyfan
Короче, поросёнка я поддерживаю, но поток-2 мне важнее. Так что педя держись!
МСергей    16.02.2019, 14:12
Оценка:  +2
МСергей
Двумя словами. Конкуренция поставщиков газа приносит значительную экономию.
Грибус    16.02.2019, 14:10
Оценка:  -3
Грибус
Какие отношения с РФ ? Эта позорная колония должна быть стерта с лица Земли !
Грибус    16.02.2019, 14:11
Оценка:  -3
Грибус
Не должно быть никаких сожалений. Путин сделал все, что бы разрушить Рф, так тому и быть.
CernijMartin    16.02.2019, 14:33
Оценка:  +2
CernijMartin
сосни вялого гнида майданутая
VSHIVANKA    16.02.2019, 14:07
Оценка:  +4
VSHIVANKA
ОПАСЕНИЯ НЕМЦЕВ И ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЕВРОПЫ ВПОЛНЕ ОБОСНОВАНЫ
ВО ПЕРВЫХ ГТС УКРАИНЫ УЖЕ СТО ЛЕТ В ОБЕД .
СО ВРЕМЁН СССР НИЧЕГО НЕ РЕМОНТИРОВАЛОСЬ
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ МОЖЕТ РВАНУТЬ
НУ А ВО ВТОРЫХ , УКРАИНА , СТРАНА УПРАВЛЯЕМАЯ ИЗ ВАШИНГТОНА , И АМЕРИКОСЫ МОГУТ ДЕЛАТЬ С ТРУБОЙ ЧТО УГОДНО В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ
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