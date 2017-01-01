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В Албании проходят массовые протесты

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Сторонники оппозиции пытались ворваться в здание правительства, акция сопровождалась столкновениями с полицией.
Протесты в Албании
Протесты в Албании
twitter.com/antoniocakshiri

В Албании на антиправительственном митинге произошли столкновения между тысячами сторонников албанской оппозиции и полицией. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает AP.

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Отмечается, что оппозиция собрала митинг против коррумпированности и неефективности кабинета министров.

Сторонники оппозиции под руководством Демократической партии прорвались через полицейские ряды, пытаясь войти в здание премьер-министра Эдди Рамы.

Полиция остановила протестующих слезоточивым газом и водяными пушками.

Также сообщается, что машины скорой помощи забрали нескольких пострадавших. 

 

Напомним, 16 февраля во Франции проходит 14-я по счету акция протеста "желтых жилетов".

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Теги: митинг, протесты, протест, Албания, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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