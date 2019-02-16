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Путин и Макрон по телефону обсудили Украину

Комментариев: 2
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Украине и Сирии.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудили Украину. Об этом в субботу, 16 февраля, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу президента Франции.

Отмечается, что президенты обсуждали украинский вопрос. Подробностей пока нет.

Путин и Макрон также говорили о ситуации в Сирии, о переговорах с Ираном и Турцией в контексте сирийского вопроса. 

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил сотрудничество в Сирии.

Меркель и Путин обсудили ситуацию в Азовском море

 

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Теги: Россия, Украина-Россия, Путин, Франция, Сирия, Владимир Путин, Конфликт в Сирии, Телефонные переговоры, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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shurag    16.02.2019, 18:47
Оценка:  +1
shurag
своё бревно в глазу не видно, а вот у других соломинка видна
shurag    16.02.2019, 18:45
Оценка:  +1
shurag
лучше бы ху*ло обсудил свою раисю м послушал умный совет французского коллеги
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