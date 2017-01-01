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В Германии из-за пистолета эвакуировали около 700 пассажиров поезда

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Пистолет был найден в туалете поезда-экспресса, следовавшего из Дортмунда в Мюнхен.
Поезд остановили на станции (фото иллюстративное)
Поезд остановили на станции (фото иллюстративное)

На станции возле Франкфуртского аэропорта в Германии сотни пассажиров эвакуировали со скоростного поезда после того, как уборщик нашел в туалете пистолет. Об этом в субботу, 16 февраля, пишет Assosiated Press.

Поезд, следовавший из Дортмунда в Мюнхен, остановили на станции и эвакуировали после того, как уборщик нашел пистолет в туалете. По сообщению полиции, оружие было не заряжено.

Около 700 пассажиров вынудили покинуть поезд, пока полиция со служебными собаками искала взрывчатые вещества.

Ранее в Германии эвакуировали пассажиров скоростного экспресса после обнаружения в одном из вагонов чашки Петри с неизвестным веществом.

Метро Вашингтона эвакуировали из-за взрыва

 

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Теги: Поезд, Германия, пассажиры, эвакуация, туалет, пассажирские перевозки, пистолет
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Источник: korrespondent.net

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