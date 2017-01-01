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В Канаде поезд с нефтью сошел с рельсов

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В результате схода с рельсов 37 цистерн произошел разлив нефти. Пострадавших в результате ж/д аварии нет.
Вагоны с нефтью сошли с рельсов в Канаде
Вагоны с нефтью сошли с рельсов в Канаде
CBC
 
В канадской провинции Манитоба 37 вагонов товарного состава, перевозившего неочищенную нефть, сошли с рельсов, сообщает телеканал CBC.
 
Авария произошла в 300 км к северо-западу от Виннипега недалеко от деревни Сент-Лазар. В результате схода с рельсов 37 цистерн произошел разлив нефти. Пострадавших нет.

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Напомним, в прошлом году в США поезд, перевозивший песок и соевое масло, рухнул с моста в реку. В результате аварии в воде оказалось 20 вагонов.

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Теги: нефть, Поезд, Канада, авария
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Источник: korrespondent.net

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