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"Архитектор геноцида": в Лондоне осквернили могилу Карла Маркса

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Вандалы на могиле Маркса сделали оскорбительные надписи относительно философа и его идей, а также разбили мемориальную табличку.
Могила Карла Маркса в Лондоне
Могила Карла Маркса в Лондоне
twitter.com/HighgateCemeter

Вандалы второй раз за месяц осквернили надгробный памятник немецкому философу, социологу и экономисту Карлу Марксу на Хайгейтском кладбище в Лондоне, сообщает Evening Standard.
 
Злоумышленники сделали надписи красной краской относительно самого философа и его идей, а также разбили мемориальную табличку. Вандалы написали, что Маркс – "архитектор геноцида, террора и массового угнетения", а его идеи – "идеология голодных и доктрина ненависти".
 
"Что бы вы ни думали о наследии Маркса, это не является способом что-либо доказать", – говорится в сообщении Хайгейтского кладбища в Twitter 
 
5 февраля неизвестные уже повреждали надгробие на могиле философа. 

 
Карл Маркс – один из самых влиятельных философов XIX века. Его наиболее известные работы  – Манифест Коммунистической партии и Капитал. Главный идеолог коммунизма прожил в Великобритании более 30 лет после изгнания из Германии и скончался в Лондоне в 1883 году в возрасте 64 лет.
 
Ранее сообщалось, что в столице Украины облили краской памятник воинам АТО, а также повредили памятник основателям Киева.

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Теги: Лондон, вандализм, вандалы, Кладбище, могила
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Источник: korrespondent.net

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