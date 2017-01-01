"Архитектор геноцида": в Лондоне осквернили могилу Карла Маркса

Вандалы на могиле Маркса сделали оскорбительные надписи относительно философа и его идей, а также разбили мемориальную табличку.



Вандалы второй раз за месяц осквернили надгробный памятник немецкому философу, социологу и экономисту Карлу Марксу на Хайгейтском кладбище в Лондоне, сообщает

Вандалы второй раз за месяц осквернили надгробный памятник немецкому философу, социологу и экономисту Карлу Марксу на Хайгейтском кладбище в Лондоне, сообщает Evening Standard

Злоумышленники сделали надписи красной краской относительно самого философа и его идей, а также разбили мемориальную табличку. Вандалы написали, что Маркс – "архитектор геноцида, террора и массового угнетения", а его идеи – "идеология голодных и доктрина ненависти".



"Что бы вы ни думали о наследии Маркса, это не является способом что-либо доказать", – говорится в сообщении Хайгейтского кладбища в Twitter







Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx's legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy — Highgate Cemetery (@HighgateCemeter) 16 февраля 2019 г. 5 февраля неизвестные уже повреждали надгробие на могиле философа.

Карл Маркс – один из самых влиятельных философов XIX века. Его наиболее известные работы – Манифест Коммунистической партии и Капитал. Главный идеолог коммунизма прожил в Великобритании более 30 лет после изгнания из Германии и скончался в Лондоне в 1883 году в возрасте 64 лет.



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