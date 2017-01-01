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Корабль-невидимка пополнил флот США

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ВМС США пополнились кораблем USS Tulsa. При строительстве судна была применена технология снижения заметности.
Американский корабль-невидимка LCS 16 (USS Tulsa)
Американский корабль-невидимка LCS 16 (USS Tulsa)
USS Tulsa


В состав Военно-морских сил (ВМС) США в субботу, 16 февраля, официально вошел корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16), который оснащен технологией снижения заметности (стелс).

Это уже пятнадцатый корабль этого класса, всего же планируется поставить в военно-морские силы США 34 таких корабля.

Судно приписано к городу Сан-Диего. Торжественная церемония, приуроченная к началу эксплуатации корабля, прошла в калифорнийском Сан-Франциско.

На самом дорогом авианосце США обнаружили проблемы с катапультами

Ранее стало известно, что ВМС США пополнил ракетный эсминец новейшего поколения Майкл Монсур (Michael Monsoor (DDG 1001), который почти незаметен для радаров.

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Теги: США, корабль, флот, ВМС
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Источник: korrespondent.net

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