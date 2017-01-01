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В баре Мексики произошла стрельба: есть жертвы

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В мексиканском баре в перестрелке погибли пять человек, еще пять человек получили ранения и были госпитализированы.
В мексиканском баре произошла стрельба
В мексиканском баре произошла стрельба
Getty Images

В баре в курортном городе Канкун в Мексике в результате стрельбы погибли пять человек, сообщает генпрокуратура штата Кинтана-Роо.
 
Отмечается, что бар зашли пятеро вооруженных мужчин и открыли огонь. В результате стрельбы погибли пятеро, еще пять человек получили ранения.
 
Мотивы стрелявших устанавливаются. Злоумышленников разыскивает полиция.

В Днепре произошла стрельба: двое пострадавших
 
Напомним, ранее в центре Одессы полицейские задержали двух мужчин, устроивших стрельбу возле ночного клуба.

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Теги: Мексика, стрельба, жертвы, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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