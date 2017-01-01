В ЕС рассказали о новых санкциях против России

Ограничительные меры направлены в отношении конкретных лиц, а не экономики Российской Федерации.



Новые санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе будут направлены в отношении конкретных лиц. Об этом заявила в субботу, 16 февраля, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает

Новые санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе будут направлены в отношении конкретных лиц. Об этом заявила в субботу, 16 февраля, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС

"Речь идет о "мягких санкциях", то есть это санкции, которые теперь не касаются таких сфер, как энергетика, товарооборот и так далее, а направлены на конкретных лиц. Дело направлено, например, на осложнение процедуры получения визы или отказ в выдаче визы", – рассказала дипломат.







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Глава МИД Австрии отметила, что этот вопрос обсуждался на уровне послов ЕС. "Мы их (санкции – ред.) поддержим", – подчеркнула Кнайсль.

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