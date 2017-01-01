Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ЕС рассказали о новых санкциях против России

Комментариев: 0
Ограничительные меры направлены в отношении конкретных лиц, а не экономики Российской Федерации.
Вскоре против России могут ввести новые санкции
Вскоре против России могут ввести новые санкции
АР

Новые санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе будут направлены в отношении конкретных лиц. Об этом заявила в субботу, 16 февраля, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.
 
"Речь идет о "мягких санкциях", то есть это санкции, которые теперь не касаются таких сфер, как энергетика, товарооборот и так далее, а направлены на конкретных лиц. Дело направлено, например, на осложнение процедуры получения визы или отказ в выдаче визы", – рассказала дипломат.
 
Глава МИД Австрии отметила, что этот вопрос обсуждался на уровне послов ЕС. "Мы их (санкции – ред.) поддержим", – подчеркнула Кнайсль.

В России оценили влияние от новых санкций США
 
Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ", трое из них получили ранения. Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ЕС, Керченский пролив, санкции, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь