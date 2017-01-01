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Пресс-секретарь Госдепа отказалась представлять США в ООН

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Хизер Нойерт заявила, что не будет претендовать на должность американского постпреда в ООН.
Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт
Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру с выдвижения на должность постоянного представителя США при ООН, сообщили в Госдепе.
 
В заявлении Нойерт отмечает, что сняла свою кандидатуру из-за последних двух месяцев, "измотавших ее семью". Она подчеркнула, что отказа от должности постпреда США в ООН сделан "в лучших интересах ее близких".
 
Напомним, в декабре прошлого года американский президент Дональд Трамп заявил, что выдвинет Нойерт на пост постпреда США при ООН. Кандидатуру должен был утвердить Сенат.
 
Нойерт, в свою очередь, заявила, что с нетерпением ждет начала работы и ожидает возможности "продвигать интересы американского народа".
 
С 1 января интересы США при ООН временно представляет Джонатан Коэн. Он заменил на посту Никки Хейли.

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Теги: США, ООН, должность, Госдеп
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Источник: korrespondent.net

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