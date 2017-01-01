Пресс-секретарь Госдепа отказалась представлять США в ООН

Хизер Нойерт заявила, что не будет претендовать на должность американского постпреда в ООН.



Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сняла свою кандидатуру с выдвижения на должность постоянного представителя США при ООН, сообщили в Госдепе.



В заявлении Нойерт отмечает, что сняла свою кандидатуру из-за последних двух месяцев, "измотавших ее семью". Она подчеркнула, что отказа от должности постпреда США в ООН сделан "в лучших интересах ее близких".



Нойерт, в свою очередь, заявила, что с нетерпением ждет начала работы и ожидает возможности "продвигать интересы американского народа".



С 1 января интересы США при ООН временно представляет Джонатан Коэн. Он заменил на посту Никки Хейли

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet