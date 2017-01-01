"Желтые жилеты" напали на полицейский автомобиль в Лионе

Протестующие забросали полицейскую машину, застрявшую в пробке, камнями и побили ее палками.



В французском Лионе участники протестного движения "желтые жилеты" напали на полицейский автомобиль, сообщает

В французском Лионе участники протестного движения "желтые жилеты" напали на полицейский автомобиль, сообщает BFMTV в субботу, 16 февраля.

Протестующие кидали предметы в полицейскую машину, которая двигалась в пробке. Также один из активистов запрыгнуть на капот автомобиля.





В Париже одному из протестующих оторвало руку

По данным СМИ, в полицейской машине находились два человека. Вела автомобиль девушка, которая стала помощником полицейского два месяца назад.

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