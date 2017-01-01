Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Желтые жилеты" напали на полицейский автомобиль в Лионе

Комментариев: 0
Протестующие забросали полицейскую машину, застрявшую в пробке, камнями и побили ее палками.
"Желтые жилеты" атаковали полицейскую машину в Лионе
"Желтые жилеты" атаковали полицейскую машину в Лионе
lci.fr

В французском Лионе участники протестного движения "желтые жилеты"  напали на полицейский автомобиль, сообщает BFMTV в субботу, 16 февраля.
 
Протестующие кидали предметы в полицейскую машину, которая двигалась в пробке. Также один из активистов запрыгнуть на капот автомобиля.
 
По данным СМИ, в полицейской машине находились два человека. Вела автомобиль девушка, которая стала помощником полицейского два месяца назад.
 
Ранее сообщалось, что во время протестов "желтых жилетов" во Франции были задержаны 23 человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, протесты, полиция, желтые жилеты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь