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У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение

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Эпицентр подземных толчков магнитудой 4,5 располагался в 143 километрах от села Никольское.


Землетрясение магнитудой 4,5 произошло возле Камчатки в воскресенье, 17 февраля, сообщает пресс-служба МЧС России.

Эпицентр подземных толчков располагался в 143 километрах юго-западнее ближайшего населенного пункта – села Никольское Алеутского муниципального района.

В населенных пунктах региона сейсмособытие не ощущалось. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что мощное землетрясение произошло в Атлантическом океане. Кроме того, сильное землетрясение произошло на границе Казахстана с Китаем.

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Теги: Россия, Землетрясения, Камчатка, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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