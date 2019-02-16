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В США четыре человека погибли при захвате заложников

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Злоумышленник удерживал заложников в жилом доме около 12 часов. При этом удалось освободить двух детей.
Машины силовиков возле дома, где произошла стрельба
Машины силовиков возле дома, где произошла стрельба
Marcus James WJTV

В американском городе Клинтон в штате Миссисипи неизвестный мужчина в субботу взял в заложники нескольких человек, четверо из них погибли. Об этом сообщила газета The Washington Post в субботу, 16 февраля.

По предварительным данным, причиной инцидента стал бытовой конфликт. Злоумышленник удерживал заложников в жилом доме около 12 часов. При этом полиции удалось освободить двух детей "за несколько часов до того, как ситуация завершилась".

Подозреваемый взят под стражу.

Ранее в американском городе Себринг во Флориде 21-летний мужчина по имени Зефен Ксавер захватил заложников и устроил стрельбу в банке. Тогда погибли пять человек и ее несколько были ранены. Злоумышленника задержали.

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Теги: США, стрельба, полиция, заложники, погибли, погибшие, захват заложников
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Источник: korrespondent.net

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