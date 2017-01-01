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В Зимбабве из-за затопления шахт погибли десятки горняков

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Затопление рудников в провинции Западный Машоналенд произошло из-за сильных дождей 12 февраля.
Спасатели выносят тела погибших горняков в Зимбабве
Спасатели выносят тела погибших горняков в Зимбабве

В Зимбабве в результате затопления двух нелегальных шахт по добыче золота погибли по меньшей мере 22 горняка. Об этом накануне сообщило Reuters.

Затопление рудников в провинции Западный Машоналенд к западу от столицы Хараре произошло из-за проливных дождей во вторник, 12 февраля.

Во время происшествия под землей находилось около 70 горняков. Точное количество погибших станет известно, когда откачают воду из тоннелей.

Спасателям удалось поднять на поверхность тела 22 погибших только 16 февраля. При этом восемь человек удалось спасти.

Правительство Зимбабве объявило этот инцидент катастрофой.

Ранее в афганской провинции Бадахшан произошло обрушение на золотодобывающей шахте. Тогда погибли восемь человек, еще двое пострадали.

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Теги: золото, Зимбабве, шахтеры, шахта, погибли, горняки, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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