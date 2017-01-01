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Индия провела масштабные маневры ВВС

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На учениях Vayu Shakti отрабатывались атаки по транспортным конвоям, бронетехнике, РЛС, железнодорожным станциям и штабам условного противника.
Учения ВВС Индии
Учения ВВС Индии
NDTV

Военно-воздушные силы Индии провели крупные маневры в северо-западном штате Раджастхан на границе с Пакистаном. Об этом накануне сообщил телеканал NDTV.

На учениях Vayu Shakti 137 самолетов и ударных вертолетов отрабатывали атаки по транспортным конвоям, бронетехнике, РЛС, железнодорожным станциям и штабам условного противника.

В маневрах принимала участие Су-30МКИ, Мираж-2000, МиГ-21, МиГ-27, Ягуар, а также Ил-78, Ан-32, Си-130 Геркулес с восьми индийских авиабаз.

Отмечается, что авиация наносила удары днем и ночью.

Напомним, на этой неделе в результате взрыва самодельной бомбы в штате Джамму и Кашмир в Индии погибли 44 полицейских.

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Теги: авиация, Индия, ВВС, вертолет, учения, самолеты, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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